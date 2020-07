Cremona, lo sofogo dell’infermiere: “In reparto nuovi pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie” (Di sabato 11 luglio 2020) Il virus esiste ancora e viete vittime, non è magicamente sparito. È questo il senso del post che un infermiere di Cremona, Luca Alini, ha pubblicato su Facebook tre giorni fa. Un messaggio che ha ricevuto migliaia di like e condivisioni, ha fatto discutere per aver messo in luce un problema che non è sparito, pur perdendo la sua forza distruttiva. “Ci risiamo. In reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie – ha scritto Alini – Il coronavirus non si è dimenticato di fare il suo lavoro e da bravo virus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per sopravvivere. Niente di più e niente di meno”. “Terapia intensiva resta ... Leggi su italiasera

italiaserait : Cremona, lo sofogo dell’infermiere: “In reparto nuovi pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie” -