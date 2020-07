Cremona, lo sfogo dell’infermiere: «Ci risiamo, abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid» (Di sabato 11 luglio 2020) Luca Alini ha postato su Facebook un selfie a fine turno, alle 22 di sera: «Non è una foto di marzo o aprile. L’emergenza non è finita». Il direttore sanitario dell’Asst di Cremona. : «Nell’ultima settimana piccola ondata di nuovi ingressi» Leggi su corriere

"Ci risiamo. Abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie. Per ora la cosa è limitata, ma il coronavirus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per sopravviv ...L’ultimo paziente della prima fase della pandemia è stato dimesso il 30 giugno. Sono passati appena undici giorni e l’ospedale di Cremona non è più Covid free. Una decina i ricoverati, soltanto uno de ...