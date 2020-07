Covid | Villani: “Bambini mascherina da 3 anni. Contagiosi come adulti” (Di sabato 11 luglio 2020) “Per i bambini mascherina dai 3 anni. Possono essere Contagiosi come gli adulti”. Ad affermarlo è Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria. “Ai bambini raccomandiamo di indossare la mascherina dai 3 anni in su. Possono essere Contagiosi come gli adulti“. Ad affermarlo è Alberto Villani, pediatra del Bambino Gesù di Roma e presidente … L'articolo Covid Villani: “Bambini mascherina da 3 anni. Contagiosi come adulti” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Covid 19 al Cardarelli : la testimonianza del primario Villani al New York Times Ospedale Cardarelli di Napoli: il primario Romolo Villani ha raccontato al New York Times l’esperienza Coronavirus vissuta nel nosocomio partenopeo durante il periodo di lockdown. Altro riconoscimento della stampa internazionale per i medici ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Villani Covid-19, Villani avvisa: “ I bambini possono essere contagiosi come gli adulti. Giocano un ruolo attivo” elivebrescia.tv Il pediatra: "Per i bambini mascherina dai tre anni. Possono essere contagiosi come gli adulti"

