Covid, infermiere di Cremona lancia allarme: «Si ricomincia a ricoverare pazienti gravi» (Di sabato 11 luglio 2020) «In reparto tornano i pazienti Covid. Ci risiamo». A lanciare l'allarme è un infermiere dell'ospedale di Cremona, tra quelli in prima linea durante i giorni più... Leggi su ilmessaggero

"Noi esseri umani, facciamo finta che non esista, qualcuno pensa non sia mai esistito – spiega Luca Alini in un post sui social - ma il virus esiste, non è magicamente sparito, e sta mietendo ancora v ...Luca Alini è un infermiere di Cremona che per mesi è stato impegnato in prima linea nella lotta al coronavirus. Giovedì sera, Alini era ancora in ospedale e ha voluto lanciare un avvertimento a tutti ...