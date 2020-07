Covid, incriminato predicatore che vendeva candeggina come “cura miracolosa”. Scrisse a Trump prima della sua uscita sulle iniezioni (Di sabato 11 luglio 2020) incriminato insieme ai suoi figli con l’accusa di avere venduto a decine di migliaia di persone un cocktail a base di una potente sostanza chimica spacciandolo per cura miracolosa non solo contro il Covid-19, ma contro ogni male. È l’accusa rivolta dalla giustizia americana a Mark Grenon, il predicatore della Florida che avrebbe ispirato il presidente Donald Trump a suggerire di ricorrere a iniezioni di disinfettante come rimedio contro il coronavirus. Lo riporta la Cnn. Il 62enne Grenon ed i suoi tre figli – Jonathan, Jordan e Joseph – avrebbero prodotto, promosso e venduto la loro pozione col marchio MMS (‘Miracle Mineral Solution’), si legge in un comunicato della Procura del distretto meridionale ... Leggi su ilfattoquotidiano

