Covid, Bonetti “Proroga stato emergenza serva a investire” (Di sabato 11 luglio 2020) “Abbiamo l’occasione anche grazie all’Unione europea di disegnare un percorso di ripartenza, che sia un’occasione di quello sviluppo che da anni dobbiamo sbloccare. Se la proroga ci permette di andare avanti sugli investimenti va bene, altrimenti sarebbe come continuare una situazione di stallo”. Lo dice all’Italpress il ministro per le Pari Opportunita’ e la Famiglia, Elena Bonetti, in merito alla possibile proroga dello stato di emergenza per il coronavirus. L'articolo Covid, Bonetti “Proroga stato emergenza serva a investire” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

COVID-19 - Bonetti : "Assegno per ogni figlio fino ai 14 anni" La Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti ha annunciato oggi via Facebook la proposta da lei presentata per dare un supporto alle famiglie italiane in questo momento di assoluta emergenza legata all'epidemia di ...

bonetti_sonia : RT @blackjdragon_: comunque io vi dico una cosa: a ottobre siamo tutti di nuovo chiusi in casa perchè nessuno rispetta le norme del covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonetti Covid, Bonetti "Proroga stato emergenza serva a investire" - Ildenaro.it Il Denaro In Kazakistan una polmonite più letale del coronavirus? La Cina è preoccupata

16:03La Ztl è legittima, Catania “Anni di bugie, adesso confrontiamoci senza pregiudizi” 16:03In Kazakistan una polmonite più letale del coronavirus? La Cina è preoccupata 15:53Nuova Iside, la ministr ...

Covid, Bonetti “Proroga stato emergenza serva a investire”

"Abbiamo l'occasione anche grazie all'Unione europea di disegnare un percorso di ripartenza, che sia un'occasione di quello sviluppo che da anni dobbiamo sbloccare. Se la proroga ci permette di andare ...

16:03La Ztl è legittima, Catania “Anni di bugie, adesso confrontiamoci senza pregiudizi” 16:03In Kazakistan una polmonite più letale del coronavirus? La Cina è preoccupata 15:53Nuova Iside, la ministr ..."Abbiamo l'occasione anche grazie all'Unione europea di disegnare un percorso di ripartenza, che sia un'occasione di quello sviluppo che da anni dobbiamo sbloccare. Se la proroga ci permette di andare ...