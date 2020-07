Covid, Bonetti “Proroga stato emergenza serva a investire” (Di sabato 11 luglio 2020) “Abbiamo l’occasione anche grazie all’Unione europea di disegnare un percorso di ripartenza, che sia un’occasione di quello sviluppo che da anni dobbiamo sbloccare. Se la proroga ci permette di andare avanti sugli investimenti va bene, altrimenti sarebbe come continuare una situazione di stallo”. Lo dice all’Italpress il ministro per le Pari Opportunita’ e la Famiglia, Elena Bonetti, in merito alla possibile proroga dello stato di emergenza per il coronavirus. <div>Covid, Bonetti “Proroga stato emergenza serva a investire”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Covid - Bonetti “Proroga stato emergenza serva a investire” “Abbiamo l’occasione anche grazie all’Unione europea di disegnare un percorso di ripartenza, che sia un’occasione di quello sviluppo che da anni dobbiamo sbloccare. Se la proroga ci permette di andare avanti sugli ...

“Abbiamo l’occasione anche grazie all’Unione europea di disegnare un percorso di ripartenza, che sia un’occasione di quello sviluppo che da anni dobbiamo sbloccare. Se la proroga ci permette di andare avanti sugli ... COVID-19 - Bonetti : "Assegno per ogni figlio fino ai 14 anni" La Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti ha annunciato oggi via Facebook la proposta da lei presentata per dare un supporto alle famiglie italiane in questo momento di assoluta emergenza legata all'epidemia di ...

CorriereCitta : Covid, Bonetti “Proroga stato emergenza serva a investire” - bonetti_sonia : RT @blackjdragon_: comunque io vi dico una cosa: a ottobre siamo tutti di nuovo chiusi in casa perchè nessuno rispetta le norme del covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonetti Covid, Bonetti "Proroga stato emergenza serva a investire" - Ildenaro.it Il Denaro Bonetti “Proroga dello stato di emergenza serva a investire sul futuro”

PALERMO (ITALPRESS) – La proroga dello stato di emergenza per il Coronavirus al 31 dicembre preannunciata dal premier Conte “sarà discussa in Consiglio dei Ministri e poi sarà portata nel dibattito pa ...

Coronavirus, sullo stato di emergenza martedi’ il voto in Parlamento

“Con l’emergenza Covid il Governo si e’ indebitamente appropriato di ... Il ministro per le Pari Opportunita’ e la Famiglia Elena Bonetti (Italia Viva) chiede comunque un cambio di passo rispetto ai ...

PALERMO (ITALPRESS) – La proroga dello stato di emergenza per il Coronavirus al 31 dicembre preannunciata dal premier Conte “sarà discussa in Consiglio dei Ministri e poi sarà portata nel dibattito pa ...“Con l’emergenza Covid il Governo si e’ indebitamente appropriato di ... Il ministro per le Pari Opportunita’ e la Famiglia Elena Bonetti (Italia Viva) chiede comunque un cambio di passo rispetto ai ...