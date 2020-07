Covid-19, il bollettino dell’11 luglio: 7 decessi, 188 nuovi infetti (Di sabato 11 luglio 2020) Covid-19 bollettino di oggi 11 luglio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia. Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino con tutti i numeri del Covid-19 registrati oggi, 11 luglio 2020. Il numero dei casi positivi è di +188, il che porta il conteggio dei casi totali a 13303. … L'articolo Covid-19, il bollettino dell’11 luglio: 7 decessi, 188 nuovi infetti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, un solo caso in Sicilia e nel resto d'Italia calano morti e curva epidemica

Un solo nuovo caso di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore ma nessun decesso. Questo è quanto riporta il bollettino regionale in merito all'emergenza Covid-19 sull'isola. Sul territorio ...

Coronavirus, scende la curva epidemica: 188 nuovi casi e 7 decessi. Sono 306 i guariti

11 luglio 2020 I dati aggiornati in Italia e nel mondo Dopo tre giorni di aumento, piega al ribasso la curva epidemica in Italia. Oggi 188 nuovi casi, contro i 276 di ieri. A pesare, come sempre, il ...

