CorSport: Napoli-Milan, Callejon nel tridente, tornano Ospina e Koulibaly (Di sabato 11 luglio 2020) Contro il Milan, Gattuso farà sei cambi di formazione rispetto a quanto si è visto in campo contro il Genoa. Sul Corriere dello Sport le possibili scelte del tecnico partenopeo. Innanzitutto ci sarà il ritorno in porta di Ospina, perfettamente ristabilito dopo il colpo alla testa rimediato contro l’Atalanta. In difesa, davanti a lui, i centrali saranno Koulibaly e Maksimovic, che avranno ai fianchi Di Lorenzo (anche lui al rientro dopo una giornata di riposo) e Mario Rui. A centrocampo torna Demme, con il quale agiranno Fabian e Zielinski. Per il tridente Gattuso si affida ad una scelta classica: Callejon a destra, Mertens centravanti e Insigne a sinistra. L'articolo CorSport: Napoli-Milan, Callejon nel ... Leggi su ilnapolista

Su Corsport: “La resa di Conte”. L’Inter pareggia a Verona (2-2) e scivola al quarto posto. I nerazzurri sbandano e deludono ancora. Subito sotto, gol di Lazovic dopo 2 minuti. Candreva guida la rimon ...

Arrivano le ultime notizie sulle scelte di Gattuso. Il capitano, protagonista assoluto del successo sulla Roma domenica sera al San Paolo con la rete spettacolare del 2-1, giocherà ancora dal primo mi ...

