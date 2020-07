Coronavirus, Walter Ricciardi: “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni” (Di sabato 11 luglio 2020) “Qualcuno forse non lo ha ancora capito ma siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni. La proroga è assolutamente indispensabile perché siamo ancora in una fase di crescita mondiale della pandemia e in questa situazione nessuno può dirsi al sicuro. Nemmeno chi come noi ha parzialmente risolto i problemi”. Lo dice, intervistato da La Stampa, Walter Ricciardi, docente di Sanità pubblica della Cattolica e consulente del ministro Speranza. ”Serve continuare – sottolinea – ad avere quella capacità di reazione rapida che lo stato di emergenza ha garantito fino ad oggi”. E sul fatto che l’estate doveva essere nemica del virus precisa. ‘‘Caldo e alto tasso di umidità ne ostacolano la diffusione, ... Leggi su meteoweb.eu

