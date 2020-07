Coronavirus, ultime notizie – In Italia risale (di poco) la terapia intensiva. Lombardia, 4 decessi in 24 ore. Giappone, 61 soldati Usa positivi (Di sabato 11 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus negli Stati Uniti che ora contano 3.184.633 casi. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese ha il numero più alto di vittime Covid nel mondo per un totale di 134.097. Segue il Brasile con 1.800.027 casi e 70.398 vittime. L’India è ancora al terzo posto dopo aver superato la Russia, con 820.906 casi di positività. L’Italia ha rallentato la curva e conta 242.639 casi. In Italia sono 7 le vittime nelle ultime 24 ore e +188 nuovi casi di contagio Il bollettino ... Leggi su open.online

