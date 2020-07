Coronavirus, ultime notizie – In Italia i contagi totali sono 34.938, 6 decessi in 24 ore in Lombardia. Negli Usa secondo giorno con oltre 60mila nuovi casi (Di sabato 11 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, non si ferma la risalita dei contagi, e con meno tamponi: +276. Ancora 12 morti – Il bollettino della Protezione civileCoronavirus, in Lombardia crescono i contagi (+135), picco a Bergamo con +56 casiContinuano ad aumentare i casi di Coronavirus Negli Stati Uniti che ora contano 3.184.633 casi. secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese ha il numero più alto di vittime Covid nel mondo per un ... Leggi su open.online

