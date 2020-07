Coronavirus, ultime notizie dal mondo: 560 mila morti e 12,5 milioni di casi nel mondo (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono più di 12 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 556mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 11 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 – I dati aggiornati – I decessi registrati ufficialmente a livello mondiale a causa della pandemia da Covid-19 hanno superato i 560 ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie. Speranza: “Vaccino entro fine anno”. Record di casi nel mondo Fanpage.it Finto sondaggio telefonico ad Imperia e provincia: ecco il vademecum della Polizia contro i raggiri

Sedicenti appartenenti ad enti e istituzioni pubbliche, come la protezione civile, contattano i cittadini per acquisire notizie sui contesti familiari perseguendo scopi illeciti. Il questore Milone: “ ...

Covid, in Italia 229 nuovi casi e 12 morti

In Italia nelle ultime 24 ore sono morte 12 persone per conseguenze derivate dal coronavirus, con il totale dei decessi che è arrivato 34.926. Ieri il dato era di 15 vittime. Lo riporta il bollettino ...

