Coronavirus, sullo stato di emergenza martedì il voto in Parlamento (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Martedì ci sarà in Parlamento un voto sullaproroga dello stato di emergenza per il Coronavirus. Ad annunciarlo il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che non ha risparmiato una critica all’esecutivo, anche se non l’ha citato esplicitamente: “Mi auguro che sia l’inizio di una democrazia compiuta, perchè in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione”.Dall’opposizione si ribadisce una netta contrarietà alla proroga. “Con l’emergenza Covid il Governo si è indebitamente appropriato di pieni poteri straordinari attribuibili, come previsto dall’articolo 78 della Costituzione, solo nello stato di guerra, ... Leggi su ildenaro

Coronavirus - sullo stato di emergenza martedì il voto in Parlamento ROMA (ITALPRESS) – Martedì ci sarà in Parlamento un voto sullaproroga dello stato di emergenza per il Coronavirus . Ad annunciarlo il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che non ha risparmiato una critica ...

ROMA (ITALPRESS) – Martedì ci sarà in un sullaproroga dello di per il . Ad annunciarlo il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che non ha risparmiato una critica ... Coronavirus - sullo stato di emergenza martedì il voto in Parlamento ROMA (ITALPRESS) – Martedì ci sarà in Parlamento un voto sullaproroga dello stato di emergenza per il Coronavirus . Ad annunciarlo il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che non ha risparmiato una critica all'esecutivo, ...

ROMA (ITALPRESS) – Martedì ci sarà in un sullaproroga dello di per il . Ad annunciarlo il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che non ha risparmiato una critica all'esecutivo, ... Coronavirus - sullo stato di emergenza martedì il voto in Parlamento ROMA (ITALPRESS) – Martedì ci sarà in Parlamento un voto sullaproroga dello stato di emergenza per il Coronavirus. Ad annunciarlo il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che non ha risparmiato una critica all'esecutivo, ...

Ernesto29296958 : RT @tempoweb: 'Martedì si vota sullo #statodemergenza La #casellati fa tremare #Conte - infoitinterno : Coronavirus, sullo stato di emergenza martedì il voto in Parlamento - Italpress : Coronavirus, sullo stato di emergenza martedì il voto - nestquotidiano : Coronavirus, sullo stato di emergenza martedì il voto - infoitinterno : Coronavirus, la presidente del Senato Casellati: «Martedì voteremo sullo stato di emergenza» -