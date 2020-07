Coronavirus, Sileri: «Ancora contagi, lo stato d'emergenza è necessario» (Di sabato 11 luglio 2020) «La fase acuta è passata, ma noi dobbiamo continuare a gestire i focolai emergenti e quindi lo stato di emergenza è necessario. Comunque tutto sarà condiviso, i dettagli... Leggi su leggo

Fino a qualche settimana fa non aveva alcun dubbio e addirittura entrava in contrasto con il suo titolare (il Ministro Speranza), ma adesso sembra aver cambiato idea: Pierpaolo Sileri si dice favorevo ...«La fase acuta è passata del coronavirus, ma noi dobbiamo continuare a gestire i focolai emergenti e quindi lo stato di emergenza è necessario. Comunque tutto sarà condiviso, i dettagli non sono stati ...