Coronavirus. Sabato 11 luglio: sono 19 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di sabato 11 luglio 2020) Roma – “Oggi registriamo un dato di 19 casi. Dei nuovi casi 2/3 sono quelli di importazione (12). Di questi casi di importazione 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Due altri casi provenienti da India, uno dall’Ungheria e uno dall’Egitto. La situazione è sotto controllo ma non bisogna abbassare la guardia. La diffusione è moderata frutto perlopiù di casi di importazione. La comunità del Bangladesh sta collaborando attivamente e prosegue senza sosta l’attività ai drive-in per il contact tracing. Abbiamo aperto anche i drive-in del San Giovanni e piazzale Tosti.” “Nella Asl Roma 1 un caso positivo nelle ultime 24h si tratta di una donna asintomatica ... Leggi su romadailynews

Dodici nuovi positivi al Coronavirus a Roma città, sei in provincia ed uno a Latina. Sono 19 i nuovi contagi Covid19 registrati nella regione Lazio alla giornata di sabato 11 luglio. Come comunica la ...La Croce Rossa di Merate è impegnata dall’inizio dell’emergenza Coronavirus nella distribuzione di spese settimanali, in collaborazione con gli uffici dei Servizi sociali e alla persona di diversi Com ...