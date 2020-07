Coronavirus Roma, allo Spallanzani 80 ricoverati di cui 50 positivi al tampone. Quattro in terapia intensiva (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus a Roma. Sono '80 i pazienti' ricoverati in questo momento all'Inmi Spallanzani di Roma. 'Di questi 50 sono positivi al tampone per ricerca Sars-CoV-2 - scrive l'istituto nel bollettino ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e… - fattoquotidiano : Coronavirus, 5 positivi sul volo atterrato ieri a Roma dal Qatar. Spallanzani: “Stiamo cercando di tappare una fall… - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, positivo in viaggio da 5 giorni con tosse e febbre fermato a Termini - corona_tweet : RT @SilvestriP: Il più grande studio sull’immunità di gregge al coronavirus Covid-19 certifica che è “irrealizzabile” #COVID?19 #COVID_19… - SilvestriP : Il più grande studio sull’immunità di gregge al coronavirus Covid-19 certifica che è “irrealizzabile” #COVID?19… -