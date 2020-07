Coronavirus, Ricciardi: “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni, la proroga dello stato d’emergenza è assolutamente indispensabile" (Di sabato 11 luglio 2020) “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni. La proroga” dello stato d’emergenza per il Coronavirus ”è assolutamente indispensabile perché siamo ancora in una fase di crescita mondiale della pandemia e in questa situazione nessuno può dirsi al sicuro. Serve continuare ad avere quella capacità di reazione rapida che lo stato di emergenza ha garantito fino ad oggi”. E’ quanto sostiene Walter Ricciardi, docente di sanità pubblica alla Cattolica e consulente del ministro Speranza, sulla Stampa.“Se per diverse regioni il profilo è peggiorato ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Italia : 'Vedo sbracamento, gli italiani si diano una regolata', dice Ricciardi - figorillipietro : RT @TarroGiulio: GIULIO TARRO: 'Siamo ottimisti: la pandemia è finita. Crisanti, Guerra, Ricciardi, Pregliasco? Parlano a vanvera. Non sono… - francirisso : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, Ricciardi: “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni, la proroga dello stato d’emergenza è asso… - alinatede : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, Ricciardi: “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni, la proroga dello stato d’emergenza è asso… - Veraelena5 : RT @TarroGiulio: GIULIO TARRO: 'Siamo ottimisti: la pandemia è finita. Crisanti, Guerra, Ricciardi, Pregliasco? Parlano a vanvera. Non sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ricciardi Coronavirus, Ricciardi: "Situazione Lombardia migliora ma non ci sarà azzeramento dei casi" Adnkronos Coronavirus, Ricciardi avverte: “Vedo uno sbracamento generale. Questo è un evento epocale che durerà anni”

“Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni. La proroga dello stato d’emergenza per il coronavirus è assolutamente indispensabile”. Intervistato dalla Stampa, Walter Ricciardi, docente di san ...

Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

“Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni. La proroga dello stato d’emergenza per il coronavirus è assolutamente indispensabile”. Intervistato dalla Stampa, Walter Ricciardi, docente di san ...Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...