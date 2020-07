Coronavirus: record di casi nel mondo, l’Italia non è fuori pericolo (Di sabato 11 luglio 2020) L’Oms annuncia un nuovo record di casi nel mondo. In Italia la situazione non è drammatica ma i contagi anziché scendere, salgono. E sale in molte regioni l’Rt. getty imagesL’Organizzazione mondiale della Sanità segnala un aumento record di casi di covid-19 nelle ultime 24 ore. Il numero dei nuovi contagi è di 228.102 unità: battuto il picco precedente toccato il 4 luglio (212.326). La media dei decessi rimane invariata a circa 5mila al giorno. Il totale dei casi di Covid-19 nel mondo ha superato quota 12 milioni. Cinquemila persone ogni giorno nel mondo, muoiono per il Coronavirus: un numero drammatico. In italia, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute ... Leggi su chenews

