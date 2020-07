Coronavirus, preoccupano i focolai. Iss: 'Cinque regioni superano Rt1'. Ecco quali (Di sabato 11 luglio 2020) L 'epidemia di Coronavirus in Italia ha un livello di criticità basso ma 5 regioni sono attenzionate perché hanno un indice Rt superiore a 1 . Ad analizzare i dati e rassicurare sulla situazione in ... Leggi su leggo

enzo_acca : Ritrovarmi in una discussione con tutti sinistri impauriti dal coronavirus e che mi accorgo sano di insensibilità e… - GianniSimonato : Non è passata la tempesta senza danno. Non c’è un ritorno alla normalità, mi preoccupano le posizioni di #CeO che s… - ItalyinCanada : RT @amrefit: #Coronavirus #Covid19: @ecdelre (vice ministro Esteri), 'risposte efficaci in molti Paesi africani ma preoccupano effetti coll… - Ettore572 : RT @Nyla_1234: #Coronavirus in tredici dal Bangladesh nelle Marche: due sono positivi e uno manca all'appello. Preoccupano i contatti https… - Monica24675734 : RT @Nyla_1234: #Coronavirus in tredici dal Bangladesh nelle Marche: due sono positivi e uno manca all'appello. Preoccupano i contatti https… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus preoccupano NBA, preoccupano gli effetti a lungo termine del coronavirus sulla salute dei giocatori NBAPassion.com Narodni dom, schierati trecento agenti e visita con tappe-lampo per Mattarella e Pahor

Domani la bonifica dei luoghi che lunedì vedranno protagonisti i due Presidenti dalla Foiba al monumento ai fucilati a Basovizza, dalla Prefettura a via Filzi TRIESTE Trecento agenti mobilitati tra do ...

Migranti, è boom di sbarchi: oltre 600 a Lampedusa in sole 24 ore

Dal Nord Africa a Lampedusa, viaggio diretto, senza il soccorso delle navi umanitarie. Così oltre 600 migranti sono arrivati nelle ultime 24 sull'isola a bordo di una ventina di imbarcazioni. Un’impen ...

