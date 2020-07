Coronavirus, positivo in Serie A! E’ del Parma, ecco il comunicato ufficiale (Di sabato 11 luglio 2020) C’è un positivo in Serie A. Non si tratta di un calciatore, ma di un membro dello staff del Parma. ecco il comunicato ufficiale del club: Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima Serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è … L'articolo Coronavirus, positivo in Serie A! E’ del Parma, ecco il comunicato ufficiale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Thomas Widmann è risultato positivo al coronavirus dopo essere tornato da una vacanza in famiglia: l’assessore alla salute della Provincia autonoma di Bolzano si trova in isolamento domiciliare. Le su ...

Coronavirus, a Roma dodici nuovi casi. Diciannove in totale nel Lazio

Dodici nuovi positivi al Coronavirus a Roma città, sei in provincia ed uno a Latina. Sono 19 i nuovi contagi Covid19 registrati nella regione Lazio alla giornata di sabato 11 luglio. Come comunica la ...

