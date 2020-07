Coronavirus, picchiato brutalmente per aver chiesto di indossare la mascherina sul bus: autista muore dopo giorni di agonia (Di sabato 11 luglio 2020) “La pandemia ci renderà migliori”. È una delle tante frasi di speranza e augurio circolati in questi mesi di pandemia di Coronavirus nel mondo. Ma a giudicare da certe azioni, non siamo affatto migliorati. Un autista di bus è morto dopo giorni di agonia in ospedale, dove era finito dopo la violenta aggressione da parte di una banda di giovani fra cui due pregiudicati, che rifiutavano di indossare le mascherine. La terribile storia arriva dalla Francia, precisamente da Bayonne, nei Pirenei, e lascia tutti sotto shock. Philippe Monguillot, questo il nome dell’autista, non voleva far salire i giovani sul mezzo perché sprovvisti di mascherina. Monguillot ha chiesto in modo ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus - a Palermo autista picchiato su un bus : voleva far rispettare misure Coronavirus , a Palermo un autista di un bus è stato picchiato da un passeggero. Il conducente stava cercando di far rispettare le misure anti Covid Brutto episodio avvenuto nella giornata di ieri su un autobus dell’Amat a Palermo . A ...

, a un di un bus è stato da un passeggero. Il conducente stava cercando di far le anti Covid Brutto episodio avvenuto nella giornata di ieri su un autobus dell’Amat a . A ... La psicosi da Coronavirus e la caccia all’untore : runner picchiato a sangue perché senza mascherina La psicosi da Coronavirus e la caccia all’untore. Il presagio c’era, è accaduto. A Padova, un 50 enne ingegnere di Sant’Agostino di Albignasego, che stava correndo insieme al proprio cane, è stato picchiato a ...

19:46Musicista picchiato a sangue a Palermo, il Comune parte civile 19:41Tre cani randagi avvelenati nelle ultime 24 ore a Sciacca, animalisti contro il Comune 19:36Diritto allo studio universitario: ...

Proteste per la gestione del COVID-19: scontri e arresti nella notte

All’origine della protesta l’incoerenza del governo che prima e dopo le elezioni del 16 giugno ha rilassato i provvedimenti per il controllo ella diffusione del coronavirus per ... quali sono stati ...

