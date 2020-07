Coronavirus, Palazzo Chigi smentisce la presidente Casellati: «Martedì voteremo sul dpcm, non sulla proroga dello stato di emergenza» (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (11 luglio) La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, aveva annunciato poche ore fa che martedì ci sarebbe stato il voto sullo stato d’emergenza. Ma fonti di Palazzo Chigi l’hanno appena smentita sostenendo che martedì, invece, si voterà sul dpcm e non di certo sulla proroga dello stato d’emergenza per il Coronavirus. Entro il 31 luglio questa decisione verrà assunta dal Consiglio dei ministri con delibera e Conte riferirà alle Camere. «Mi auguro – aveva precisato la presidente Casellati in ... Leggi su open.online

A Palazzo Chgi,dalle parti di Giuseppe Conte non hanno preso bene le conferme dell'incontro "segreto" tra Luigi Di Maio e Mario Draghi. Tanto che si parlava di "fuoco amico". Perché è innegabile come ...

Coronavirus, martedì si vota sul nuovo Dpcm. Conte riferirà in Parlamento sulla proroga dello stato di emergenza entro il 31 luglio

Martedì si voterà in Parlamento sulle comunicazioni del ministro Roberto Speranza sul nuovo dpcm, destinato a prorogare le norme anti contagio in scadenza il 14 luglio. Per la proroga dello stato d'em ...

