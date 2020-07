Coronavirus, oltre 560mila morti e 12 milioni di casi nel mondo: preoccupa il Brasile (Di sabato 11 luglio 2020) I decessi registrati ufficialmente a livello mondiale a causa della pandemia da Covid-19 hanno superato i 560mila : secondo i conteggi della Johns Hopkins University, che aggiorna in tempo reale i dati... Leggi su feedpress.me

Agenzia_Ansa : #coronavirus Contagi in risalita, in 24 ore 229 nuovi casi. Oltre la metà sono in Lombardia. 12 le vittime, ieri er… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Usa, oltre 63mila casi nelle ultime 24 ore #ANSA - LaStampa : Robert De Niro ha perso oltre 5 milioni di dollari per il coronavirus - giovannaconfal4 : RT @repubblica: Coronavirus, Usa a due facce: 63mila nuovi casi ma Disney World riapre dopo 4 mesi. In Brasile oltre 70mila vittime [aggior… - paolorm2012 : Coronavirus, Usa a due facce: 63mila nuovi casi ma Disney World riapre dopo 4 mesi. In Brasile oltre 70mila vittime… -

(ANSA) - WASHINGTON, 11 LUG - Gli Usa hanno registrato altri 63.643 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. Nel giorno precedente erano stati oltr ...

Conte, prorogato stato di emergenza oltre 31 luglio

(Teleborsa) - Stato di emergenza prorogato oltre il 31 luglio, probabilmente fino a fine anno. La conferma arriva dal premier Giuseppe Conte che, da Venezia per il collaudo del Mose, parlando ai giorn ...

