Coronavirus, nuovo focolaio: a Formia l’annuncio del sindaco (Di sabato 11 luglio 2020) A Formia si registrano altri quattro casi di positività per Coronavirus. nuovo focolaio in provincia di Latina, tutti i positivi con sintomi lievi. Ne dà l’annuncio il sindaco. Dopo i focolai registrati nei giorni scorsi a Bologna (presso i centri di smistamento Bartolini e TNT) e Rimini, un nuovo focolaio di Coronavirus si registra sul territorio italiano. Gli ultimi casi arrivano da Formia e sono 4 positivi con sintomi lievi. A darne notizia è stato il primo cittadino del centro in provincia di Latina. Le quattro persone stanno in buone condizioni di salute, con sintomi lievi, fa sapere il sindaco di Formia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ... Leggi su bloglive

petergomezblog : Coronavirus, picco di contagi a Melbourne: 6 milioni di persone in lockdown in Australia. Ancora 40mila casi in Usa… - Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi di #coronavirus negli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore sono stati 57.562 #ANSA - RegioneER : #Coronavirus: nessun decesso e 51 nuovi positivi, di cui 40 asintomatici da screening regionali. Fra i nuovi casi,… - bellaotero82 : RT @ElenaRedaelli: In Veneto è scoppiato un focolaio di Coronavirus durante un matrimonio: 91 le persone provenienti da tutta Italia e dall… - dermamred : Coronavirus, un nuovo sistema italiano per il distanziamento sociale -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, ultime notizie: paura nel Modenese, sette casi di contagio in una ditta di carni Fanpage.it Coronavirus, l'infettivologo Bassetti: "Basta Tafazzi, emergenza finita"

"Io non vedo una situazione così incontrollata dal punto di vista del sistema sanitario. Mi pare che gli ospedali si stiano svuotando, ci sono poco meno di 60 persone in terapia intensiva in Italia e ...

Coronavirus Umbria, andamento settimanale: 2 nuovi casi e 4 guariti

1' di lettura 11/07/2020 - Questi i dati riferiti alla settimana dal 3 al 10 luglio per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus COVID-19 in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 10 lu ...

"Io non vedo una situazione così incontrollata dal punto di vista del sistema sanitario. Mi pare che gli ospedali si stiano svuotando, ci sono poco meno di 60 persone in terapia intensiva in Italia e ...1' di lettura 11/07/2020 - Questi i dati riferiti alla settimana dal 3 al 10 luglio per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus COVID-19 in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 10 lu ...