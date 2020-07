Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino con i dati del 11 luglio (Di sabato 11 luglio 2020) Ci sono 67 nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e 4 morti nel bollettino della Regione Lombardia su COVID-19. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di due unità a quota 29 mentre scendono quelli in terapia intensiva: ora sono 173, 17 in meno di ieri. Il numero totale dei decessi sale a 16740. Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino con i dati del 11 luglio I tamponi effettuati in Lombardia oggi sono 7055 mentre i guariti o dimessi oggi ammontano a 192. Dei nuovi positivi, 25 sono debolmente positivi e 21 lo hanno scoperto a seguito di test sierologici. Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, i nuovi positivi a Milano sono 26 e di questi 15 risiedono in ... Leggi su nextquotidiano

