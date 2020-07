Coronavirus, lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre (Di sabato 11 luglio 2020) «Ragionevolmente», lo stato di emergenza, e con questo ogni cosa gli sia legata, potrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre. Ad auspicarlo, è stato Giuseppe Conte che, nella tarda serata di venerdì, ha poi sottolineato come ogni decisione debba essere presa dalla politica nella sua interezza. «Non ho detto che c’è stata una decisione. È un tema che dobbiamo affrontare e, a farlo, sarà il governo in modo collegiale, nel debito confronto con il Parlamento», ha spiegato il premier, lasciando che l’ombra del Coronavirus si allungasse sulla seconda metà del 2020, quella che più di tutte avrebbe dovuto essere preludio di un ritorno alla normalità. Leggi su vanityfair

