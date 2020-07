Coronavirus, lo sfogo di un infermiere di Cremona sui social: 'Ci risiamo, nuovi ricoveri' (Di sabato 11 luglio 2020) commenta 'Ci risiamo. Abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie. Per ora la cosa è limitata, ma il Coronavirus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Lo sfogo di un infermiere su Fb: il virus 'sta ancora infettando. Facciamo finta non esista, ma non è così'. Il pos… - Agenzia_Ansa : 'Il Coronavirus c'è ancora'. Il post dell'infermiere è virale, ma dopo gli insulti lo rimuove. Azienda sanitaria: '… - LaStampa : Coronavirus, lo sfogo dell'infermiere di Cremona sui social: abbiamo di nuovo pazienti gravi - BRUNAMALVOLTI : RT @Agenzia_Ansa: 'Il Coronavirus c'è ancora'. Il post dell'infermiere è virale, ma dopo gli insulti lo rimuove. Azienda sanitaria: 'Niente… - BobbiaOdille : RT @CesareSacchetti: Un infermiere:'abbiamo ricominciato ad avere pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie.' Come fanno ad avere… -