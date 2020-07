Coronavirus, l’età media in Lombardia spiega l’alta mortalità nella regione? – Lo studio (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (11 luglio)L’alta mortalità nella regione più colpita dalla pandemia di Coronavirus, la Lombardia, sarebbe stata causata dall’alta percentuale di persone anziane sul territorio. Una percentuale doppia rispetto alla media delle aree occidentali maggiormente interessate da Covid-19, e che, una volta standardizzata, farebbe rientrare i livelli della Lombardia nella media. A rivelarlo è una ricerca dell’Università Vita-Salute San Raffaele realizzata nell’ambito di un Progetto europeo H2020 e pubblicata sulla rivista scientifica Acta Biomedica. La ricerca L’analisi prende in considerazione i valori di mortalità per Sars-Cov-2 in 9 grosse aree ... Leggi su open.online

Coronavirus - si alza l’età media dei deceduti - si abbassa quella dei contagiati Lo studio attesta che l’età media dei diagnosticati per le donne è passata da 83,1 a 85,1 anni, mentre per gli uomini da 77,6 a 79,1

Lo studio attesta che l’età dei diagnosticati per le donne è passata da 83,1 a 85,1 anni, mentre per gli uomini da 77,6 a 79,1 Coronavirus - l’Iss : “L’età dei morti sale a 82.5 anni - ma gli infettati sono più giovani” L’età media dei deceduti positivi a Covid-19 è andata progressivamente crescendo da marzo a giugno al punto che, se si prendono i dati prima del 4 maggio e dopo questa data si passa da 79,8 a 82,5 anni . Lo ha rilevato uno ...

L’età media dei deceduti positivi a Covid-19 è andata progressivamente crescendo da marzo a giugno al punto che, se si prendono i dati prima del 4 maggio e dopo questa data si passa da 79,8 a 82,5 . Lo ha rilevato uno ... Coronavirus - si alza l’età media dei morti ROMA (ITALPRESS) – L’età media dei deceduti positivi al Covid-19 è andata progressivamente crescendo da marzo a giugno, al punto che se si prendono i dati prima del 4 maggio e dopo questa data si passa da 79,8 A 82,5 anni. ...

Notiziedi_it : Coronavirus, l’età media in Lombardia spiega l’alta mortalità nella regione? – Lo studio - plattner_lukas : @LucioMM1 @ricpuglisi @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW Il Florida l’età media dei decessi era 36 anni qualche… - gaetanovetri1 : @CNN l'allarme per la nuova ondata dei contagi di coronavirus che sembra colpire maggiormente i giovani di età comp… - sim1bg : @tiecolino @Ilconservator Avete letto i dati demografici dei malati di Covid in Italia e di chi non ce l'ha fatta?… - giomasmic : @SignorErnesto @girolamogiudice l'eta modale é sempre stata 20-29yo se fai i test a tappetro su tutta la pololazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’età Coronavirus, le foto da una residenza per anziani in Spagna: "Di nuovo insieme dopo 102 giorni" Corriere della Sera