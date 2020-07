Coronavirus, le notizie della notte – Negli Usa 63 mila nuovi casi, paura per una nuova ondata di decessi. Scontri a Belgrado, il presidente serbo: «Così si provocano 40 mila contagi» (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio)Usa EPA/MICHAEL REYNOLDS La coordinatrice della task force della Casa Bianca sul Coronavirus, la dottoressa Deborah L. BirxPer il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di Coronavirus Negli Stati Uniti sono stati oltre 60 mila. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i contagi delle ultime 24 ore sono stati 63.643, per un totale di 3,1 milioni. Crescono con un passo ridotto le vittime, ora a 134 mila. Ma è proprio sul fronte dei decessi che gli esperti americani temono l’arrivo imminente di una nuova ondata. Come riporta ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Contagi in risalita, in 24 ore 229 nuovi casi. Oltre la metà sono in Lombardia. 12 le vittime, ieri er… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di contagi in #Usa,, 65 mila in 24 ore - MaratonaDante : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: l'annuncio di #Conte, verso la proroga dello stato di emergenza a tutto il 2020 #ANSA - MaratonaDante : RT @Agenzia_Ansa: Indice Rt sopra 1 in 5 regioni, verso la proroga dello stato di emergenza fino a fine anno #Coronavirus #ANSA https://t.c… -