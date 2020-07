Coronavirus, la denuncia di un infermiere di Cremona: “Nuovi ricoveri” (Di sabato 11 luglio 2020) L’emergenza Coronavirus in Italia non è finita, come testimonia anche la scelta del governo di prorogare lo stato di emergenza. Il nostro Paese è uscito dalla fase più dura della pandemia con immensi sforzi e mesi di lockdown, che sono costati enormi sacrifici. Un infermiere di Cremona ce lo ricorda con un post su Facebook, dove racconta quel periodo infernale, soprattutto per gli operatori sanitari. Luca Alini avverte che i contagi ci sono ancora e che non è certo il momento di abbassare la guardia. Cremona: lo sfogo dell’infermiere sul Coronavirus Il lungo discorso Luca Alini l’ha pubblicato su Facebook, dove ha raccolto migliaia di commenti. “Ci risiamo. (…) In reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti ... Leggi su thesocialpost

MaraSartori1 : *CORONAVIRUS:= Roma, 1 lug. (*Adnkronos Salute*) - *Associazione L'ERETICO* annuncia denuncia e una procedura press… - la_gaudino : RT @agenzia_nova: La #Cina era a conoscenza del nuovo #coronavirus molto prima di quanto abbia dichiarato. La denuncia, contenuta in una lu… - giuaddo99 : RT @agenzia_nova: La #Cina era a conoscenza del nuovo #coronavirus molto prima di quanto abbia dichiarato. La denuncia, contenuta in una lu… - manisco74 : RT @agenzia_nova: La #Cina era a conoscenza del nuovo #coronavirus molto prima di quanto abbia dichiarato. La denuncia, contenuta in una lu… - Beverari_M : RT @agenzia_nova: La #Cina era a conoscenza del nuovo #coronavirus molto prima di quanto abbia dichiarato. La denuncia, contenuta in una lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus denuncia Macerata, la denuncia di un 77enne: "Ho preso il coronavirus in corsia, ora l'ospedale mi chiede 2mila euro" TGCOM Juve Stabia-Virtus Entella, rissa nel finale: tre arresti e non solo, la situazione

Post Coronavirus ci si aspettava un minimo di buon senso, e invece nel mondo del calcio si continuano a vedere gesti che con il nostro amato sport c'entrano poco o nulla. E' il caso di Juve Stabia-Vir ...

Scoperta e denunciata veronese nullatenente con 315 veicoli intestati

Nullatenente sulla carta al punto da percepire il reddito per l'emergenza Covid-19, in virtù di una partita Iva aperta per il commercio di auto, negli ultimi 5 anni era diventata invece proprietaria d ...

Post Coronavirus ci si aspettava un minimo di buon senso, e invece nel mondo del calcio si continuano a vedere gesti che con il nostro amato sport c'entrano poco o nulla. E' il caso di Juve Stabia-Vir ...Nullatenente sulla carta al punto da percepire il reddito per l'emergenza Covid-19, in virtù di una partita Iva aperta per il commercio di auto, negli ultimi 5 anni era diventata invece proprietaria d ...