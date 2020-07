Coronavirus, la Danimarca lancia il passaporto anti-Covid (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, in Danimarca nasce il passaporto anti-Covid per portersi muovere liberamente. Ecco come funziona e come si può ottenere una documentazione. “Permetterà la svolta sui viaggi”, riferiscono entusiasti i politici nazionali. Un passaporto per muoversi liberamente in tempi di Coronavirus. E’ questa la novità introdotta in Danimarca per frenare e controllare la curva epidemiologica. Questo … L'articolo Coronavirus, la Danimarca lancia il passaporto anti-Covid proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Danimarca La Danimarca lancia il passaporto per il Coronavirus Il Mattino Scuole chiuse per pandemia: come va nel resto del mondo?

È utile o no chiudere le scuole? Davvero la chiusura serve a limitare il contagio da nuovo coronavirus in una comunità, città, paese, al di là dei rischi che corrono insegnanti e studenti? È questo un ...

Ue: Gentiloni, crisi Covid-19 rischia di distruggere l'eurozona

Berlino, 11 lug 12:09 - (Agenzia Nova) - La recessione provocata dal Covid-19 nell'eurozona sta diventando più profonda e minaccia di distruggerla. Lo ha dichiarato il commissario europeo per l'Econom ...

