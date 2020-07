Coronavirus, “Italiani troppo sbracati”: l’allarme di Walter Ricciardi (Di sabato 11 luglio 2020) “Vedo un grande sbracamento generale“. Con questa espressione Walter Ricciardi, consulente del ministo della Salute, Roberto Speranza, e dirigente Oms, bolla il comportamento degli italiani di fronte al Coronavirus. La pandemia nel mondo è al suo massimo nelle Americhe e se l’Italia non è più al primo posto per numero di contagi e di vittime come a marzo, bensì al tredicesimo, il rischio dell’infezione è sempre presente. Gli italiani dunque, dice Ricciardi in un intervista alla Stampa, “si diano una regolata”. Perché “continuando così perderemo l’occasione di ridurre drasticamente i contagi, che restano invece costanti”. “Molte regioni che nelle previsioni dovevano uscire ora dall’epidemia ... Leggi su velvetgossip

