Coronavirus Italia: gli ultimi aggiornamenti, il bollettino dell’11 luglio (Di sabato 11 luglio 2020) Divulgati i nuovi dati in merito alla diffusione del Coronavirus in Italia e, mentre fanno discutere le parole pronunciate da un infermiere di Cremona, i dati restani stabili con l’andamento delle ultime settimane. Ora si attende la giornata di martedì 14, quando il ministro della Salute Speranza presenterà le nuove linee guida in merito alle misure di contenimento. Il ministro, intervistato dal Foglio, ha anche voluto precisare alcuni punti in merito alla questione vaccino. Sempre martedì il Senato voterà sul prolungamento dello stato d’emergenza. Vaccino non obbligatorio Il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiarito alcuni punti riguardanti la questione vaccino. “Entro la fine del’anno – ha dichiarato in un’intervista al direttore del Foglio Claudio Cerasa – ... Leggi su thesocialpost

