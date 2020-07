Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 11 luglio: morti, contagi, guariti (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 11 luglio: morti, contagi, guariti A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 11 luglio. È di 13.303 (-125) attualmente positivi, 34.945 (+7) morti e 194.579 (+306) guariti, per un totale di 242.827 (+188) casi, il ... Leggi su tpi

CATANZARO – E’ Catanzaro la provincia in maggior sofferenza per la crisi post Covid (-20,1%,), seguono Cosenza (-19,8%), Reggio Calabria (-19,1%), Crotone (-17,3) e Vibo Valentia (-19,8%). Il dato eme ...

Dopo l'aumento dei giorni scorsi scendono i casi di positività al coronavirus in Italia. I nuovi positivi sono 188, i guariti sono 306. Sette i decessi. 45931 il numero dei tamponi effettuati. Tutti i ...

