Coronavirus Italia, bollettino dell'11 luglio: 242.827 casi totali, 7 morti in 24 ore (Di sabato 11 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 242.827. Le vittime, in totale, sono 34.945, con 7 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 12). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 188 casi, di cui 67 in Lombardia. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano diffusi dal ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE TAPPE).

SkyTG24 : Coronavirus, sintomi depressivi per 1 italiano su 4 dopo il lockdown - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il ministro della salute @robersperanza ha firmato un'ordinanza con cui prevede il divieto di ingresso… - Agenzia_Italia : 'Vedo sbracamento, gli italiani si diano una regolata', dice Ricciardi - opissochiara1 : RT @Agnese73186871: Emergenza ospedaliera finita ma passa ancora il messaggio contrario. Perchè? - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 7 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 34.945: Sale a 559.794 morti nel Mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport La crisi post Covid ha messo in ginocchio le imprese in Calabria: Catanzaro in piena sofferenza

CATANZARO – E’ Catanzaro la provincia in maggior sofferenza per la crisi post Covid (-20,1%,), seguono Cosenza (-19,8%), Reggio Calabria (-19,1%), Crotone (-17,3) e Vibo Valentia (-19,8%). Il dato eme ...

Coronavirus, il bollettino dell'11 luglio: 188 nuovi positivi e 7 decessi

Dopo l'aumento dei giorni scorsi scendono i casi di positività al coronavirus in Italia. I nuovi positivi sono 188, i guariti sono 306. Sette i decessi. 45931 il numero dei tamponi effettuati. Tutti i ...

