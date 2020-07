Coronavirus: India, oltre 800mila casi, ieri aumento record (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 11 LUG - I casi di Coronavirus in India hanno superato quota 800mila: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità, indicando che nella giornata di ieri è stato registrato un record di ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - I casi di coronavirus in India hanno superato quota 800mila: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità, indicando che nella giornata di ieri è stato registrato un record d ...

Covid, balzo contagi in India: 27mila in 24 ore, è il terzo Paese

Roma, 11 lug. (askanews) - Sono oltre 800mila i casi accertati di coronavirus in India, dove nelle ultime 24 ore ci sono stati 27.114 contagi che hanno indotto decine di stati a imporre parziali lockd ...

