???Coronavirus, ??in Italia 7 morti e 188 nuovi positivi (Di sabato 11 luglio 2020) La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di Coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 11 luglio. I contagiati complessivi... Leggi su ilmessaggero

Emergenza Covid-19 - il Coronavirus torna in serie A - positivo un uomo dello staff del Parma E’ di poche ore fa la notizia che un componente dello staff del Parma è risultato positivo al Covid- 19. A renderlo noto è stata la stessa dirigenza della squadra. La dirigenza ha voluto precisare che non si tratta di un ...

E’ di poche ore fa la notizia che un componente del è risultato al Covid- 19. A renderlo noto è stata la stessa dirigenza della squadra. La dirigenza ha voluto precisare che non si tratta di un ... Bollettino Coronavirus Italia. Oggi 188 casi e 7 vittime. La diretta Nuovo Bollettino sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia . Ecco gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto,...

Nuovo sull'andamento dell'epidemia di in Italia . Ecco gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto,... Coronavirus - bollettino Ministero della Salute (11 luglio 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è preoccupato per i nuovi focolai che si stanno formando lentamente nel nostro paese. Per questo motivo ha esortato la popolazione a continuare ad indossare le mascherine per ...

petergomezblog : #Coronavirus, i familiari delle vittime scrivono a Ue e Cedu: “Crimini contro l’umanità nella gestione dell’emergen… - HuffPostItalia : Una nuova 'polmonite sconosciuta' in Kazakistan, 'più mortale del coronavirus' - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.428 • Deceduti: 34.938 (+12, +0,04%) • Dimessi… - mathysprofile : RT @lpintus1: Luca Alini è un medico di Cremona che lavora da mesi in prima linea contro il #coronavirus. Ha fatto un post su facebook per… - donatodonati : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.303 • Deceduti: 34.945 (+7, +0%) • Dimessi/Guariti: 194… -