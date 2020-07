Coronavirus, il virologo Clementi: “Forzatura la proroga dello stato di emergenza, io scendo in piazza” (Di sabato 11 luglio 2020) “proroga dello stato di emergenza? Abbiamo capito bene? Io scenderò in piazza, lo dichiaro sin d’ora”. A prometterlo è il virologo Massimo Clementi che sulla sua pagina Facebook commenta l’ipotesi di una proroga dello stato di emergenza definendola “una incredibile forzatura. Che va in parallelo con i toni terrificanti (totalmente ingiustificati) con cui Tv e grande stampa stanno descrivendo lo stato attuale dell’epidemia”. Rispondendo a un utente che gli chiede se farà qualcosa per impedire che la proroga ci sia, “ma io non sono un politico – chiosa l’esperto – e, diversamente da altri miei ... Leggi su meteoweb.eu

