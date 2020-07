Coronavirus, il direttore dello Spallanzani: “Bene lo stato di emergenza, l’epidemia non è finita” (Di sabato 11 luglio 2020) ‘Non si può affrontare un’emergenza senza uno stretto controllo centrale. E’ per questo che do una valutazione positiva della decisione di prorogare lo stato di emergenza”. Lo dice, intervistato da Il Messaggero, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, esponente del comitato tecnico scientifico su Sars – Cov-2. E sul rischio seconda ondata afferma: ”Fasciarsi la testa con la preoccupazione sulla seconda ondata non serve a nulla. Chiunque millanti certezze assolute su questa epidemia non ha le basi per farlo”. ”Lo strumento dello stato di emergenza – sottolinea Ippolito – però, permette di attuare rapidamente procedure ... Leggi su meteoweb.eu

“Non si può affrontare un’emergenza senza uno stretto controllo centrale. È per questo che do una valutazione positiva della decisione di prorogare lo stato di emergenza. Fino a quando non ci sarà un ...

