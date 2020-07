Coronavirus, il bollettino di oggi: +188 nuovi casi, in calo i decessi rispetto a ieri (Di sabato 11 luglio 2020) La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 45. Leggi su tuttonapoli

Coronavirus Lombardia oggi : il bollettino con i dati del 11 luglio Ci sono 67 nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e 4 morti nel bollettino della Regione Lombardia su COVID-19. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di due unità a quota 29 mentre scendono quelli in terapia intensiva: ora sono 173, ...

Ci sono 67 nuovi positivi al SARS-COV-2 e 4 morti nel della Regione su COVID-19. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di due unità a quota 29 mentre scendono quelli in terapia intensiva: ora sono 173, ... Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile oggi 11 luglio : morti - contagi - guariti Coronavirus Italia , bollettino Protezione civile oggi 11 luglio : morti , contagi , guariti A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso ...

, 11 : , , A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza in non vengono più diramati attraverso il diffuso ... Coronavirus Italia - bollettino dell'11 luglio : 242.827 casi totali - 7 morti in 24 ore In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 242.827. Le vittime, in totale, sono 34.945, con 7 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 12). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, ...

