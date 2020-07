Coronavirus, i dati del bollettino aggiornati all’11 Luglio (Di sabato 11 luglio 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia Anche oggi, sabato 11 Luglio 2020, la Protezione Civile ha diramato il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. I pazienti positivi attualmente in carico al sistema sanitario risultano essere 13.303 (con una flessione rispetto alla giornata di ieri di 125 unità). Di questi sono 826 quelli ricoverati con sintomi (-18 rispetto alle ultime 24 ore) di cui 67 in terapia intensiva (-4 rispetto alla giornata del 10 Luglio). Oggi sono stati registrati 188 nuovi positivi (ieri erano stati 276) che portano il totale dei contagiati da inizio epidemia a 242.827 persone. I guariti in più di oggi sono 306 ... Leggi su zon

