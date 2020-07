Coronavirus, gli effetti del lockdown: sintomi depressivi o ansia per 1 italiano su 4 (Di sabato 11 luglio 2020) Sono stati pubblicati sull’International Journal of Environmental Research and Public Health i risultati del progetto COCOS (Covid Collateral ImpactS), ideato e condotto da Maria Rosaria Gualano e Gianluca Voglino. Il gruppo di ricerca – guidato da Roberta Siliquini – della sezione di Igiene del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, si occupa da anni di approfondire il tema del benessere mentale in un’ottica di sanità pubblica. Lo studio è stato realizzato nelle ultime due settimane della Fase 1 (19 aprile – 3 maggio 2020), valutando l’impatto del lockdown sui comportamenti e sul benessere degli italiani. Dalle interviste condotte su un campione di oltre 1500 soggetti, tutti maggiori di 18 anni d’età, la salute mentale sembra essere un problema significativo. Si possono ... Leggi su meteoweb.eu

