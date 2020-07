Coronavirus – Giornata positiva in Italia, solo 7 morti e quasi 600 guariti: BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di sabato 11 luglio 2020) Buone notizie dalla Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati solo 7 morti, 596 guariti e 188 nuovi casi su 45.931 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,40% dei test processati. I nuovi casi sono concentrati quasi esclusivamente tra Lombardia (67) ed Emilia Romagna (47). Non ci sono nuovi ricoveri ed è complessivamente la Giornata migliore da fine Febbraio. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 242.827 casi totali 34.945 morti 193.978 guariti Il numero dei pazienti attualmente positivi al Covid-19 è sceso a 13.303 soggetti, così suddivisi: 826 ricoverati in ospedale (6,2%) 67 ricoverati in terapia intensiva (0,5%) 12.410 in ... Leggi su sportfair

AntennaSud : Coronavirus | 1 nuovo caso in Puglia e nessun decesso nella giornata di oggi - peppecaridi : #Coronavirus, è la giornata migliore da Febbraio: appena 7 morti, pochissimi nuovi casi e nuovo boom di guariti [DA… - Agenparl : Giornata mondiale della popolazione: fame e povertà tra le conseguenze del Covid-19 - - giovcusumano : RT @riktroiani: Forte aumento di contagi e decessi da #covid19 in #Serbia: 386 i nuovi positivi, 18 i morti. La premier Ana Brnabic ha par… - GazzettinoL : Fico sulla concessione a Autostrade Sono per la revoca Allerta meteo al Nord Divieto di ingresso e transito in It… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giornata Coronavirus, un'altra giornata con zero contagi e nessun decesso nell'isola La Nuova Sardegna Covid, 3 nuovi casi in Brianza. L’aggiornamento dei sindaci

Il Lombardia nella giornata di ieri si sono registrati 135 nuovi casi positivi, 72 sono conseguenti alla positività al test sierologico. Nel complesso, i debolmente positivi sono 46. Nella provincia d ...

Stato emergenza, Conte riferirà entro il 31 luglio su proroga. Martedì voto su nuovo Dpcm

Lo precisano fonti di Palazzo Chigi, in una giornata in cui l’emergenza Coronavirus torna al centro del dibattito politico. E se da un lato il Pd, attraverso, il leader Nicola Zingaretti si dice ...

Il Lombardia nella giornata di ieri si sono registrati 135 nuovi casi positivi, 72 sono conseguenti alla positività al test sierologico. Nel complesso, i debolmente positivi sono 46. Nella provincia d ...Lo precisano fonti di Palazzo Chigi, in una giornata in cui l’emergenza Coronavirus torna al centro del dibattito politico. E se da un lato il Pd, attraverso, il leader Nicola Zingaretti si dice ...