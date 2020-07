Coronavirus Germania: continuano le morti (9.060) e i contagi (198.556) (Di sabato 11 luglio 2020) Sono circa 184.400 le persone guarite. La Baviera si conferma la regione più colpita con 49.184 contagi e 2.612, mentre Berlino registra 8.617 casi e 216 vittime Leggi su firenzepost

FirenzePost : Coronavirus Germania: continuano le morti (9.060) e i contagi (198.556) - Antonello_Bassi : I treni usavano per DEPORTARE dissidenti politici, prigionieri, ecc. Oggi li vogliono usare per DEPOETARE presunti… - TommyBrain : EEP:E se di Germania ce ne fossero tre? Meglio fare da soli - qui_finanza : Coronavirus, scoperto il ceppo più diffuso in Italia: non è quello di Wuhan Secondo uno studio italiano, dei 59 cam… - dianacalibana : @agnigiu @TarroGiulio @pbecchi @a_meluzzi @VittorioSgarbi @byoblu @lucatelese @carlo_taormina che poi fermare chi v… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania Coronavirus Germania, ironica campagna a Berlino: "Non usate deodorante su mezzi pubblici" Sky Tg24 Scuole chiuse per pandemia: come va nel resto del mondo?

È utile o no chiudere le scuole? Davvero la chiusura serve a limitare il contagio da nuovo coronavirus in una comunità, città, paese, al di là dei rischi che corrono insegnanti e studenti? È questo un ...

Conte a tavola col falco. La cena "indigesta" in Olanda

Giuseppe Conte prosegue il suo tour in Europa per trovare un'intesa sul Recovery Fund. Ma il premier deve fare i conti con i falchi che di fatto mal digeriscono un piano di aiuti e di credito per riso ...

È utile o no chiudere le scuole? Davvero la chiusura serve a limitare il contagio da nuovo coronavirus in una comunità, città, paese, al di là dei rischi che corrono insegnanti e studenti? È questo un ...Giuseppe Conte prosegue il suo tour in Europa per trovare un'intesa sul Recovery Fund. Ma il premier deve fare i conti con i falchi che di fatto mal digeriscono un piano di aiuti e di credito per riso ...