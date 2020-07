Coronavirus, focolaio alla Tnt di Bologna: 43 positivi e ben 158 alla Bartolini (Di sabato 11 luglio 2020) I casi di positività al Coronavirus riferibili al focolaio nato alla Tnt di Bologna sono saliti a 43, mentre quelli riconducibili alla Bartolini sono 158. Lo comunica l’assessore alle Politiche per la salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, nel corso di una intervista a SkyTg24. “Con Bartolini – spiega Donini – abbiamo già 158 persone positive e alla Tnt siamo arrivati a 43 (ieri erano 29), per un totale di quasi 700 tamponi eseguiti sia ai lavoratori che ai loro familiari, e ai contatti dei familiari dei lavoratori. E abbiamo un ricovero in ospedale. Quindi diciamo che è una situazione circoscritta, ovviamente va ... Leggi su meteoweb.eu

