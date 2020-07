Coronavirus e Serie A | Membro staff del Parma positivo al Covid-19 (Di sabato 11 luglio 2020) Il Coronavirus torna a spaventare il calcio italiano conio Parma pronto ad annunciare la positività al Covid-19 di un Membro del proprio staff. “Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima Serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un Membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è … L'articolo Coronavirus e Serie A Membro staff del Parma positivo al Covid-19 è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

