Coronavirus, è la giornata migliore da Febbraio: appena 7 morti, pochissimi nuovi casi e nuovo boom di guariti [DATI] (Di sabato 11 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 7 morti, 596 guariti e 188 nuovi casi su 45.931 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,40% dei test processati. I nuovi casi sono concentrati quasi esclusivamente tra Lombardia (67) ed Emilia Romagna (47). I nuovi casi sono comunque tutti asintomatici: non ci sono nuovi ricoveri ed è complessivamente la giornata migliore da fine Febbraio. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 242.827 casi totali 34.945 morti 193.978 guariti La buona notizia ... Leggi su meteoweb.eu

I casi di coronavirus in India hanno superato quota 800mila: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità, indicando che nella giornata di ieri è stato registrato un record di 27.114 contagi - il te ...

