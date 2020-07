Coronavirus, De Luca a 61 sindaci campani: «Prendetevi gli avvisi ma riaprite scuole» (Di sabato 11 luglio 2020) Ai 61 sindaci primi beneficiari del piano 'Scuola sicura' (prima tranche da 150 milioni di euro) De Luca detta l'agenda e rivolge un appello accorato: «Avete 40 giorni - spiega il... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Luca Coronavirus, De Luca: "Calvario finira' solo con il vaccino" - Italia Agenzia ANSA Il Coronavirus e i nuovi ricoveri gravi a Cremona

Luca Alini, infermiere che lavora all’ospedale di Cremona, ha scritto il 9 luglio su Facebook un post in cui ha spiegato che nel suo reparto hanno cominciato a ricoverare nuovi pazienti gravi affetti ...

Coronavirus: lo sfogo di un infermiere su Fb, sta ancora infettando

"Ci risiamo. Abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie. Per ora la cosa è limitata, ma il Coronavirus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per sopra ...

