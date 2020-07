“Coronavirus, ci risiamo”. L’allarme dell’infermiere di Cremona: “Non è una foto di marzo: nuovi ricoveri per pazienti gravi” (Di sabato 11 luglio 2020) “Ci risiamo”. Comincia così il post di Luca Alini, infermiere all’ospedale di Cremona, corredato da un suo selfie con camice monouso, occhiali e mascherina. “Non è una foto di marzo o di aprile – chiarisce – In reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie”. Una situazione che “per ora è limitata” a pochi casi, ma “il coronavirus non si è dimenticato di fare il suo lavoro, e da bravo virus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per sopravvivere”. Con le sue parole Alini vuole ricordare a tutti che l’emergenza non è ancora finita. “Qualcuno pensa che non sia mai esistito, altri che sia un’invenzione delle case farmaceutiche o di qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano

